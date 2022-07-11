美而快首度跨足餐飲業 拓食品電商版圖

電商業者美而快 (5321-TW) 今 (11) 日公布 6 月合併營收 2.41 億元，月減 28.3%、年增 1.4%，美而快指出，上半年已與 10 餘個網紅洽談合作，效益可望明顯反映在第三季的營運，同時，7 月起首度投入餐飲經營，開出預約式義式私廚餐廳 INITA，未來將藉此品牌擴大投入餐飲電商版圖，添營運新動能。

美而快上半年合併營收 15.24 億元，年增 15%，美而快說明，隨著國內疫情趨緩、戶外活動限制持續放寬，且進入夏季旅遊旺季，6 月起流行戶外服飾類商機回溫。

另一方面，由於美而快今年起積極從服飾本業延伸到其他領域，上半年已與 10 餘個網紅合作，並將產品觸角延伸到居家用品、美妝和保養品等，美而快看好，下半年效益顯現可期。

而美而快日前與雙月食品社合作，首波推出拌麵食品，單支產品銷售量接近 2 萬包，因此，美而快將擴大餐飲電商布局，近日投入餐廳經營，7 月 INITA 開始試營運，目前 7 月訂位已額滿，8 月訂位也超過 60%，未來將以 INITA 出發，發展電商系列食品和周邊飾品。

而美而快年初投入 White Labs NFT 平台，第二季 NFT 商品已打入中國市場，透過授權方式與中國收藏家完成無聊猿 3D 立體公仔商品交易，6 月有超過 200 萬元權利金收益，美而快說明表示，第一波僅授權 5 隻供中國玩家收藏，而 White Labs NFT 平台總共簽下 33 隻無聊猿，樂觀看仍會有 NFT 商品權利金的持續挹注。