〈餐飲業股東會〉王品7月開新品牌、10餘家新店點待發

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (28) 日召開股東常會，董事長陳正輝表示，6 月起疫情趨緩，業績已逐漸回到正常狀態，只要疫情不再出現重大變化，預計下半年起營運成績就會不錯，7 月將再推出新品牌，並將加速展店，已有 13 家新店點準備中。

陳正輝指出，今年餐飲市場再度面臨疫情挑戰，而王品從三方面穩住業績，第一是分群經營，將旗下 22 個品牌分為異國、日料、火鍋、中餐、燒肉、石二鍋六大事業群，整合後端供應鏈、累積廚藝技術和知識，創造綜效。

其次，透過王品瘋美食 APP，將各品牌會員經營整合至單一渠道，增加 200 萬會員的黏著度。

第三，王品推動餐飲品牌零售化，自 2019 年開始布局零售市場，3 年來已創造 8.5 億元營收，將持續透過品牌帶動零售、零售再帶動內用的策略，創造新的成長動能。

展望後市，隨著國內脫離疫情高原期、中國也正式解封，陳正輝表示，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，而王品也將跨足全新餐飲品類，新品牌預計 7 月中亮相，並有 13 家新店蓄勢待發。

王品今日於股東會中通過 2021 年財報與虧損撥補案，因去年受疫情重創，稅後淨損 1 億元，擬由法定盈餘公積彌補虧損，決議不配發股利，先保留資金衝刺 2022 年的營運。

王品今年股東會吸引許多股東參加領紀念品，小股東好奇，王品送股東厚禮是否划算，陳正輝回應，連續 4 年發大禮包不但帶動市場話題，股東回籠率更高達 40%，平均每位股東會帶回 2.67 位客人用餐，效益相當龐大。