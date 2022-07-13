永豐銀衝聯貸四路並進 規模勇奪民營銀行最大

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行衝刺聯貸太陽能電廠、危老都更、企業併購及跨境服務等四大領域，今 (2022) 年上半年共同主辦聯貸案規模奪下民營銀行第一 。

永豐銀指出，聯貸不僅提供企業客製化服務，更力挺政府政策，共同主辦 6 件包括地面型或漁電共生型太陽能電廠聯貸案。

永豐銀行進一步表示，為響應綠能政策，除了太陽能融資市占率達 26%，聯貸表現同樣亮眼，近 3 年籌組大型綠能聯貸案場類型包括地面型、漁電共生等多元類型，今年上半亦成功籌組全台最大規模的漁電共生及台灣東部首宗綠能聯貸案。

同時，永豐銀行亦支持危老都更重建政策，包括去年主辦新美齊－板橋府中都市計畫；今年攜手三地開發，辦理南台灣最大危老都更 65 億元聯貸案

除了持續協助企業實踐淨零碳排、永續發展外，永豐銀行指出，旗下具備跨境平台優勢與創新金流服務，協助客戶穩定獲取資金來源拓展全球市場，包括統籌主辦摩根士丹利亞洲私募基金 (MSPEA) 收購企業的聯貸案，以及領航租賃與中租控股旗下創鉅有限合夥的聯貸案等，其中，創鉅有限合夥聯貸專案並導入永豐自行開發的 ACH 及 VA 管理系統 ，協助客戶自動化檢核繳款入帳動態，同步提升銀行貸後管理及營運效率。