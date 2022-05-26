漢來美食加強數位轉型、維持展店計畫 Q3中餐新品牌亮相

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (26) 日召開股東常會，漢來美食直指，由於第二季起受疫情衝擊，民眾大幅縮減內用，來客減幅超過 4 成，不過，仍加強多元發展與數位轉型，展店計畫也未停下腳步，預計第三季在高雄開出全新中菜品牌溜溜酸菜魚專賣店。

漢來美食指出，第二季起國內進入與病毒共存的陣痛期，民眾因自主防疫觀念強，來客減幅超過 40%，不過，在營運上持續滾動式調整回應顧客的需求，除拓展各式通路提升顧客消費頻率，官網也推出所有餐系的線上訂餐服務。

而疫情期間迎來端午佳節，漢來美食今年的粽子銷售仍創下銷售紀錄，顯示多元通路布局有成。

漢來美食強調，經過疫情的洗禮也更加意識到多元發展與數位轉型對營運的必要性，包括品牌的布局調整、資源重分配、開發電商市場、持續研發優化產品等，透過全面檢視與評估，將現有系統整合，使內部資源從餐廳內外場到財務、採購、行銷達到最佳化。

另一方面，今年的展店規畫也同樣沒有停下腳步，預計第三季在高雄開出的中菜新品溜溜酸菜魚專賣店，仍持續籌備中。

漢來美食今日通過 110 年度盈餘分派案承認案，發放每股現金股利 3 元，以 110 年每股盈餘 2.01 元來看，配發率達 149.3%。

