中國5月手機SoC銷量年減近2成 下半年需求難回升

研調機構 CINNO Research 今 (12) 日表示，中國 5 月智慧型手機 SoC 終端出貨量約為 1912 萬顆，月增 8.6%，年減 19.7%；研調認為，5 月中國手機市場儘管有止跌跡象，但是市場恢復動能依然不足，在各大廠商庫存水位高漲與消費換機熱情不大情形下，預計下半年市場難有根本性回暖，SoC 市場也連帶受影響。

觀察各家手機處理器品牌銷量，聯發科 (2454-TW) 5 月 SoC 出貨約 840 萬顆，月增 15.1%，年減 3.3%，穩坐銷量冠軍，不僅月增幅冠居前五大業者，年減幅也是前五業者中最小，至於海思則受禁令影響，遭紫光展銳超車，排名降至第五。

高通 SoC 出貨 650 萬顆，月增 4.1%，年減 16%，蘋果 SoC 保持 300 萬顆，月增 0.2%，年減 10.8%。

中國在地品牌包括紫光展銳、海思則雙雙下滑，其中，紫光展銳約 50 萬顆，月增 9.4%，年減 47.7%，海思 40 萬顆，月減 5.5%，年減 81.5%，兩者皆較去年同期大幅下滑，尤其海思更大減 8 成以上。

研調補充，中國手機 SoC 品牌集中度達 90% 以上，前三大品牌 5 月市占率達 93.7%，聯發科受惠晶圓供應量穩固、終端裝置陸續上市，出貨量逐步與高通拉開差距，高通儘管將部分訂單轉移至台積電 (2330-TW)(TSM-US) 生產，緩解部分晶圓供應，但仍供貨不足，打亂品牌廠產品發佈與上市。

以價格區分，中國手機 SoC 終端出貨總量中，4000-5999 元高階手機用的 SoC 佔比增至 13.2%，年增約 5.6 個百分點，增幅最為明顯，6000 元以上超高階手機用 SoC 佔比降至 8.5%，年減 6.4 個百分點，降幅最大。

至於 4000 元以上的高階手機 SoC 中，蘋果市佔率高達 71.1%，年增 8 個百分點，主要受惠華為海思逐步退出手機市場後，進一步強化在高階市場中的市占率。