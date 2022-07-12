體育署祭30萬份千元動滋健身券 振興運動產業

暑假運動旺季來臨，教育部體育署今 (12) 日宣布，加碼推出 30 萬份 1000 元動滋健身券，以協助受三劑令影響的健身場館業者，本次採先登記後抽籤，只要曾在去年 9-10 月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤的民眾，不論是否中籤皆可參加，將於下周一 (18 日) 起於動滋網開放登記。

體育署指出，因防疫考量，先前規定要求民眾須完成 COVID-19 疫苗第 3 劑接種才能前往健身房運動，此次推出健身券措施，主要目的就是協助受 3 劑令影響的健身場館業者，同時鼓勵民眾，在恢復正常生活及兼顧防疫下，可至健身場館運動，以協助運動產業振興。

本次加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受 3 劑令影響的健身場館使用，登記期間為 7 月 18 日上午 10 時至 20 日 24 時止，若登記人數超過 30 萬名，體育署預定於 7 月 22 日上午 10 點公開辦理電腦隨機抽籤。

中籤民眾 22 日將會收到簡訊及 email 通知，並在當天下午 3 點起，可上動滋網查詢中籤結果，民眾可於 7 月 25 日上午 10 時起至 8 月 31 日 24 時止進行領券及抵用。有關民眾去年是否曾於振興五倍券平台完成勾選「動滋券」參與抽籤，可上動滋網查詢確認。

為配合健身券措施，體育署指出，健身場館業者也積極推出加碼促銷方案，目前已有 AlldaySports、Anytime Fitness、True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者祭出優惠。

體育署提醒，動滋券 (含 200 元加碼券) 抵用期限至 8 月 31 日止，呼籲中籤民眾及早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」合作店家進行消費抵用。