北市下周公布最新振興方案 可望再發放熊好券

台北市政府研擬推出七大振興措施，可望再次發放「熊好券」，台北市副市長黃珊珊今 (6) 日透露，下周會對外說明最新方案，預計本月 31 日把相關預算案送至議會，但送審前方案隨時可能做調整。

國內今年遭遇本土疫情衝擊，尤其是民生服務業受創最重，據悉，北市府原先計畫在 6 月底召開記者會，公布最新一波振興措施，協助對象包括商圈、市場、藝文產業等。不過，北市府秘書長陳志銘認為，追加預算尚未送至議會，因此延後 2 周推出。

柯文哲日前表示，預計 7 月底疫情較為緩和，屆時將讓振興方案上線，才可達到最好的效果。黃珊珊進一步說明，北市府一直有在討論，但各種狀況一直在發生，因此，7 月 31 日送到議會之前，可能會隨時調整內容。

外界關注是否依循去年模式推出熊好券，黃珊珊並未證實消息，僅表示，北市相關振興方案將在下周召開記者會公告，屆時會跟外界詳細說明。

北市府推動精準振興，熊好券自去年 9 月 22 日開放登記後，第 1 波活動登記人數為 96 萬 3308 人，中籤率 100%，使用率 75.1%；第 2 波活動回收第一波未使用票券，登記總人數高達 156 萬 1219 人，中籤率 33.8%，累計使用率 92.9%；第 3 波活動回收第二波未使用票券，中獎人數 10 萬 2061 人，中籤率為 10.2%。截至 3/31 活動結束，總體使用率為 95.9%。