北市商圈生意慘澹 柯文哲：7月底推振興及轉型計畫

今年本土 COVID-19 疫情大爆發，北市商圈人潮銳減，比去年三級警戒時還要慘，對此，台北市長柯文哲今 (13) 日表示，目前雙北疫情仍在燒，振興方案正在研擬，預計 7 月底疫情較為緩和的狀況下推出，才能達到最好的效果。

柯文哲今天赴市議會備詢，議員指出，疫情嚴重衝擊北市商圈，從主要捷運站進出站人口數來看，今年 1 到 5 月都比去年同期減少至少 3 成，包含東區商圈、西門商圈、士林、信義商圈，人流都是減少 30% 以上，商圈顯然無法與病毒共存。

對於市府今年針對商圈衰退的振興與紓困方案何時進行？柯文哲答詢時表示，目前振興與轉型計畫都在規劃當中，但因為雙北的疫情仍在燒，經評估後，預計在 7 月底疫情較會有緩和的跡象，屆時讓商業振興方案上線可以達到最好的效果。

柯文哲解釋，今年的振興方案會以去年的振興案作為基礎線，視今年的情況調整相關的補助，並分為振興、紓困兩方面規劃以滿足實際需求。

此外，對於交通部前部長林佳龍建議，北捷 1280 元月票方案應擴大納入基隆和桃園。柯文哲認為，這涉及北市權益問題，以及自行負擔補貼部分，當然也希望此方案可以更廣泛使用，「要參加付錢即可」，屆時如何拆帳，必須確保北市府的權益。

議員也質詢大巨蛋的分潤方案，市府採取較低的財務評估，對此，體育局長李再立表示，此份財務評估是 109 年疫情爆發前的，現在必須再做考量；副市長黃珊珊也說，如今大巨蛋方面願意提供分潤方案，就必須要給予其合理的投資報酬率，也要在市府與大巨蛋經營團隊兩方都可以接受的基礎上，才能讓台北市民獲得最大的利益。