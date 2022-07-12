瑞軒下半年展望審慎 越南廠產能利用率估維持7-8成

電視品牌及組裝廠瑞軒 (2489-TW) 6 月在中國封控陸續解除下，出貨逐步回升，但現階段對下半年營運相對保守審慎，主要考量全球通膨、客戶出貨目標下修等大環境變數，第三季傳統旺季出貨也轉趨保守，但預期越南廠產能利用率仍可維持在 7-8 成上下。

瑞軒 6 月營收 18.85 億元，月增 20.5%、年減 7.5%，為今年單月新高，主因是整體出貨回溫，第二季營收達 44.82 億元，季增 1.7%、年減 7.6%，累計上半年營收達 88.9 億元、年減 5%，出貨方面，統計第二季電視及顯示器出貨量達約 87 萬台、Webcam 和滑鼠等電腦周邊則出貨 600 萬個，均較上季下滑。

瑞軒說，6 月營收成長主要是整體產品組合改變，加上持續消化先前受封控影響的遞延訂單所致，且還有部分訂單會遞延至本月出貨。

全球經濟受戰爭、高通膨等因素衝擊，三星等品牌廠也傳下修全年出貨目標，減幅達 2 成，瑞軒指出，反映整體大環境，消費者可支配所得下滑將影響消費性電子需求，客戶近期拉貨確實相對保守，營運將受一定程度影響，目前也已開始管控庫存。

瑞軒指出，目前中國、越南廠產能皆可支應、滿足客戶需求，下半年不追求出貨量，而是追求維持獲利，此外，去年越南二廠開出後，也擴增塑料鐵件、SMT 等上下游垂直整合業務，對營運有正面幫助。

不過瑞軒首季因業外認列轉投資 VIZIO(VZIO-US) 持股評價損失，單季不僅吃掉本業獲利，更由盈轉虧，瑞軒指出，第二季本業仍維持相對穩健，新台幣走貶在匯兌也有正面挹注，不過，VIZIO 股價持續走疲，對業外仍有一定壓力。