才一天就轉彎 國安基金首次萬點以上進場護盤

昨 (11) 日才表態暫不進場的國安基金今 (12) 日召開臨時會，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這也是國安基金首次在大盤仍在萬點之上就拍板進場準備護盤。

國安基金表示，台股今天盤中大幅下跌，盤中最低 13928 點為近期最低點，距離本年度高點 18619 點，下跌 4691 點，跌幅達 25.19%，近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經本基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金說明，台股今年上半年度下跌 3393 點，上市股票市值蒸發金額達 10.1 兆元，皆為歷年同期最差，本日收盤 13950.62 點，跌幅 2.71%，7 月累計下跌 875.11 點，其中單日下跌逾 300 點達 3 日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；另成交量亦逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足。

此外，111 年迄今外資累計賣超逾 9,000 億元，衝擊台股上漲資金動能，111 年度臺股跌幅 23.43%，僅優於費半 - 35.29%、那斯達克 - 27.31％。且費半及那斯達克迄今尚未回穩，恐進一步影響我國股市；另自俄烏戰爭迄今，台股跌幅 22.74%，亦為國際主要股市最深者。

國安基金表示，目前國內基本面雖屬穩健，惟國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。

考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，國安基金指出，本基金管理委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第 8 條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務