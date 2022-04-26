通膨抑制消費性產品需求 今年電視出貨下修至2.12億台

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (26) 日表示，受俄烏戰爭、高通膨、中國疫情等多重不利因素干擾，全球首季電視出貨量季減 20%，僅達 4726 萬台，全年出貨同樣不樂觀，在整體需求疲軟下，估今年電視出貨量將下滑至 2.12 億台，年增僅 1%，且後續不排除仍有下修風險。

集邦表示，近期中國電視銷售再受到疫情擾局，恐讓品牌廠 618 大型促銷活動落空，此外，往年第三季是品牌廠為歐美黑五、耶誕等促銷備貨旺季，但今年將與世界盃足球賽促銷檔期重疊，恐壓抑部分需求，且海運費運居高不下，都不利品牌廠下半年大型促銷活動布局。

以全球前兩大電視品牌廠三星、LG 電子為例，集邦指出，兩者主要銷售區域皆為北美、歐洲，受終端需求疲軟影響，兩大品牌廠皆在 3 月下旬修正面板採購訂單，其中，三星首季採購量下修約 7.5%、第二季則減少 9.5%，LG 電子則主要集中在第二季減少採購訂單，估減幅將超過 2 成。

隨著國際品牌大廠陸續修正訂單，集邦示警，雖然短期未見中國品牌廠大幅砍單情況，但若 618 促銷不如預期，預期第二季中下旬也將跟進開始減少面板採購，對於未調降產能稼動率的面板廠來說，恐不利支撐面板價格止跌趨穩。

另一方面，三星延宕白光 OLED 產品的驗證與上市時間，集邦預期，三星電子今年在 OLED 電視市占率將從年初預估的 15%，大幅縮減至 6.4%，也將連帶拖累今年全球 OLED 電視出貨規模下滑至 779 萬台，年增幅收斂至 17%。