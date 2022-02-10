瑞軒Q1電視出貨淡季不淡 全年拚逐季成長

電視組裝及品牌廠瑞軒 (2489-TW) 表示，疫情帶動視訊周邊產品需求成長，1 月電視、電競顯示器周邊產品出貨較去年同期成長 7.6%，連帶推升 1 月營收創下近八年同期新高，展望未來，瑞軒預期，在遠距需求延續下，本季電視出貨可望淡季不淡，全年也可望逐季成長。

瑞軒 1 月營收達 16.25 億元，月減 25.3%、年增 7.49%，創下 2015 年以來同期新高，瑞軒指出，傳統首季為出貨淡季，但在疫情狀態下，視訊產品需求較疫情前顯著成長，統計電視及電競顯示器出貨約 37 萬台、滑鼠 / WebCam 等周邊則出貨 270 萬個，均優於去年同期。

展望今年，瑞軒表示，今年主力動能仍來自電視、電競顯示器、滑鼠 / 網路攝影機、機器人、視訊會議系統等產品，隨著越南二廠產能在去年下半年到位後，估今年電視出貨將逐季成長，全年可望再優於去年 450 萬台水準，而因應全球政經局勢變化，也將以東南亞、美國、歐洲市場為主力，供貨 32-75 吋電視。

另一方面，瑞軒在投資策略規劃下，陸續處分 VIZIO (VZIO-US) 持股，累計處分約 107.68 萬股，將分別在去年、今年財報中，認列 4.84 億元、1688 元處分利益，目前瑞軒手中仍持有約 1408 萬股 VIZIO 持股，持股比達 7.66%，未來也不排除再依市況，評估出售持股。