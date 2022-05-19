聯準會重申鷹派立場 投資人擔憂加劇 國際銅價滑落

在美國聯準會重申鷹派前景後，國際銅價滑落，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅結束近 3 日的上漲。

LME 3 個月期銅周三 (18 日) 下跌 1.4%，周四基本持平，報每噸 9236.50 美元。上海期貨交易所最活躍的 6 月銅合約下跌 0.5%，至每噸 71380 元人民幣 (10556.36 美元)。

聯準會積極收緊政策與中國持續實施封控措施，打擊投資人的風險偏好，對全球經濟放緩的擔憂加劇。

瑞士寶盛分析師 Carsten Menke 認為，金屬價格可能在今年第 1 季已經見頂，中國的中長期需求，恐怕很難由這次的封鎖中快速恢復，而美元走強，進一步對金屬價格帶來壓力。

經紀公司 Marex 分析師 Alastair Munro 表示，本周早前的反彈，主要是空頭回補，金屬市場仍處在下跌趨勢中。

在庫存部分，LME 批准的倉庫中的銅總庫存微升 2.5%， 至 180925 噸，其中約 44% 被指定用於交付並且無法投放市場。

儘管短期下挫，部分分析師相信，未來長時間銅價可能保持在 9000 美元上方。

高盛分析師 Nicholas Snowdon 團隊近期發布報告，認為銅市場的基本面已經收緊。一方面，歐洲和亞洲主要經濟體需求保持強勁，另一方面，全球第一大銅產國智利生產受阻，銅產量遠低於預期，衝擊近半的市場供應，供需缺口短期內恐無法彌合。