〈焦點股〉台塑四寶股價兩樣情 台化、台塑化狂跌逾半根停板

台塑四寶上半年賺進 1101 億元，年減 17%，其中，台塑 (1301-TW) 成績亮眼，營收、獲利、EPS 皆創歷史新高，帶動今 (12) 日股價逆勢走揚，但四寶表現兩樣情，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 不敵大盤賣壓，盤中狂挫逾半根跌停板。

台塑昨天公布上半年營運成果，第二季稅後純益 212 億元，季增 27.9%、年增 4.8%，每股純益 3.33 元；累計上半年稅後純益 377.7 億元，年增 7.3%，每股純益 5.93 元，營收、獲利、EPS 皆創同期新高。

台塑 5 日除息後，連日遭遇賣壓，陷入貼息走勢，不過，今天在買盤支撐下，股價逆勢上漲，一度來到 85.7 元；台塑四寶股價不同調，台化盤中大跌逾 7%，最低來到 64.5 元，台塑化重摔逾 6%，最低來到 82 元，南亞也面臨 60 元關卡保衛戰，跌幅約 5%。

台化上半年稅後純益 123.59 億元，年減 51%，每股純益 2.11 元，公司指出，儘管上半年產品價格隨俄烏戰爭跟漲，但下游供給放量產品價格拉抬不易，使價差收窄影響獲利，同時間也受歲修、中國疫情封控等衝擊。

南亞 (1303-TW) 上半年稅後純益 293.9 億元，年減 27.8%，每股純益 3.71 元，創歷史同期第三高。台塑化上半年稅後純益 305.8 億元，年減 2.9%，每股純益 3.21 元。

展望第三季，由於通膨導致終端需求開始動搖，全球央行啟動升息正在限制經濟成長力道，台塑四寶同聲示警需求端出現隱憂，台塑、台化紛紛下修第三季展望，恐不如第二季，台塑化認為原油走勢將受壓抑。