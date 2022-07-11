〈台塑四寶業績發表〉示警需求現隱憂 台塑、台化下修展望 台塑化估油價有壓

台塑四寶今 (11) 日公布上半年業績並釋出下半年展望，由於通膨導致終端需求開始動搖，全球央行啟動升息正在限制經濟成長力道，台塑四寶同聲示警需求端出現隱憂，台塑、台化紛紛下修第三季展望，預計將不如第二季，台塑化認為原油走勢將受壓抑。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，通膨等因素正使石化產品行情走跌，加上公司第三季開工率低於第 2 季，因此下修先前展望，預計量、價同步下跌，第三季營收將較前季下滑。

林健男說，原先預期中國解封可望帶動第三季需求回升，但疫情反覆需求僅短暫反彈，且歐美宅經濟產品進入庫存調整，印度與孟加拉適逢雨季，皆導致需求開始萎縮，石化產品行情不如預期。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭說，中國解封帶動需求走升，且可塑劑可望受惠於歐美聖誕節備貨需求，第三季營收能較前季略為成長，不過，全球經濟成長放緩，影響整體動能，加上國內 7 月起電價調漲，營運成本增加，企業面臨更大經營挑戰。

吳嘉昭認為，電子材料 7 月、第三季營收可望成長，其中伺服器、載板、網通板訂單持穩，加上東南亞客戶急單挹注，惠州銅箔基板、玻纖布廠也已開始小量投產；化工產品在可塑劑需求帶動下第三季可望持平，聚酯則因第三季下游服飾品牌進入淡季，營收略減。

台化

台化 (1326-TW) 對後市也較悲觀，董事長洪福源說道，第三季儘管中國物流、國際海運狀況已趨緩，但通膨使得購買力不足，石化產品供過於求，量、價受制約，預估第三季此情勢也難改善，營收估較第二季略減。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，各國央行積極升息，加上歐美經濟數據走弱，市場認為經濟衰退風險提高，全球油品需求可能減少，且 7 月北海、加拿大及哈薩克油田定檢陸續結束，原油供給增加，壓抑油價走勢，不過目前全球油品庫存偏低，且產油國難增產，可望對油價有所支撐。

輕裂解方面，曹明說道，石化下游需求仍受高通膨及高庫存影響而疲弱，短期較難恢復，原料價格已無法反映輕油成本，毛利受壓縮，亞洲輕裂廠將進一步下調稼動率，而台塑化因 OL2 廠定檢，預計第三季輕裂解業務平均稼動率 66%。