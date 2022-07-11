〈台塑四寶業績發表〉上半年賺進1101億元 台塑營收、獲利創同期高最亮眼

台塑四寶今 (11) 日公布上半年營運成果，總計四寶第二季營收 5157.3 億元，季增 13.6%，稅後純益 587.8 億元，季增 14.5%；上半年營收 9697.7 億元，年增 24.1%，稅後純益 1101 億元，年減 17%，其中台塑表現最為亮眼，上半年營收、獲利、EPS 皆創新高。

台塑

台塑 (1301-TW) 6 月營收 239.31 億元，月減 3.7%、年增 4.3%；第二季營收 739 億元，季增 4.1%、年增 3.1%，稅後純益 212 億元，季增 27.9%、年增 4.8%，每股純益 3.33 元。

台塑上半年營收 1449 億元，年增 9.6%，稅後純益 377.7 億元，年增 7.3%，每股純益 5.93 元，營收、獲利、EPS 皆創歷史同期新高。

台塑指出，今年上半年俄烏戰爭爆發使原油上漲，石化產品也順勢走揚，帶動公司產品價格走高，漲幅介於 8-125% 之間，不過，HDPE、PP 價格上漲不如原料乙、丙烯漲幅，兩個產品稼動率下降，導致上半年整體銷量略為下滑。

南亞

南亞 (1303-TW) 6 月營收 321.5 億元，月減 2.2%、年減 7.1% ；第二季營收 947.3 億元，季減 7.2%、年減 8.9%，稅後純益 143.5 億元，季減 4.6%、年減 37.7%，每股純益 1.81 元。

南亞上半年營收 1968.2 億元，年增 1.6%，稅後純益 293.9 億元，年減 27.8%，每股純益 3.71 元，創歷史同期第三高；南亞表示，上半年美國聚酯市況回溫帶動聚酯產品銷售走揚，電子材料因受到中國疫情封城影響，進出貨受干擾，導致營收、獲利皆不如去年。

台化

台化 (1326-TW) 6 月營收 364.7 億元，月增 4.5%，年增 18.8%，第二季營收 1077.9 億元，季增 13%、年增 12.4%，稅後純益 62.98 億元，季增 3.9%，年減 49.2%，每股純益 1.07 元。

台化上半年營收 2031.9 億元，年增 12.9%，稅後純益 123.59 億元，年減 51%，每股純益 2.11 元，台化指出，儘管上半年產品價格隨俄烏戰爭跟漲，但下游供給放量產品價格拉抬不易，使價差收窄影響獲利；同時間受歲修、中國疫情封控影響，ABS、BZ 等產品銷量也有下滑現象。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 6 月營收 884.4 億元，月增 3.5%、年增 94.4%；第二季營收 2392.8 億元，季增 29%、年增 65%，稅後純益 169.3 億元，季增 24%、年增 24.4%，每股純益 1.78 元。

台塑化上半年營收 4248.3 億元 ，年增 54.3%，稅後純益 305.8 億元，年減 2.9%，每股純益 3.21 元，公司表示，上半年原油漲幅優於去年同期，帶動煉油業務油品價格、銷量同步成長，然而輕油因終端較為疲軟，導致價差縮減，稼動率下調，拖累銷量、獲利走跌。