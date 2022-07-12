Gogolook擴大布局泰國市場 攜手最大電信集團攻防詐業務

信任科技 (TrustTech) 公司 Gogolook 今 (12) 日宣布攜手泰國最大電信集團 True Corp 進行在地防詐業務的策略合作，鎖定其電信服務商 TrueMove H 逾 3200 萬用戶，這也是 Gogolook 繼去年與當地皇家警察攜手防詐後，持續深化布局泰國等東南亞市場。

Gogolook 是在 2012 年成立，旗下主打陌生來電辨識軟體 Whoscall，服務已涵蓋台灣、韓國、日本、香港、泰國、巴西、馬來西亞等，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。

Gogolook 表示，疫情爆發後，泰國詐騙電話、簡訊數量快速成長，當地警方更成立全新資安部門因應詐騙事態，旗下 Whoscall 繼去年獲得泰國皇家警察局認證成為官方推薦的防詐工具後，泰國最大電信集團 True Corp 集團也指定 Gogolook 為唯一合作夥伴，成為首間投入防詐業務的電信業者。

Gogolook 進一步指出，雙方防詐合作首先將瞄準 TrueMove H 約 3200 萬用戶，將可望提高 Whoscall 滲透率、進階服務訂閱數，後續規劃再整合金流支付系統，並引進 Gogolook 風險管理 SaaS 服務擴大保護網，據統計 Whoscall 泰國用戶數量已連續兩年翻倍成長。

除與 True Corp 集團合作外，Gogolook 說，將鎖定泰國成為東南亞市場布局核心，今年也結合在地指標性企業加入防詐行列，以聯盟策略深入泰國民眾生活圈，包含影音娛樂 APP True ID、線上借貸平台 Rabbit Cash、CRM 系統服務商 Buzzbees、廣告解決方案供應商 VGi 都是當地合作夥伴之一。