永光下半年營運保守看 全年百億目標恐落空

化工廠永光 (1711-TW) 第二季受到成本上漲、疫情干擾需求影響，營收較第一季、去年同期下滑，上半年力守持平、小幅成長 2%，不過，展望下半年，公司認為，通膨持續升溫，終端需求不確定增加，對營運保守看待。

永光原先內部設定今年營收目標破百億元，年成長逾 8%，不過，法人認為，下半年不確定性因素高，該目標要達成有難度。

永光產品涵蓋色料、特化、電子材料等領域，電子材料主要供應光阻劑、顯影劑、研磨液等產品，供應國內面板、半導體廠，原本公司看好，今年光阻劑出貨量可望成長雙位數，其中 G-Line、I-Line 光阻劑已供應國內 8、12 吋晶圓廠，主力銷售產品為 I-Line 光阻，兩類光阻主要應用於功率半導體元件和 MEMS 產品。

不過，近期電子業雜音頻傳，三星電子開出暫停拉貨第一槍，導致面板市況進入寒冬，面板廠營運面臨挑戰，而半導體晶圓廠也出現砍單消息，原先滿載的 8 吋產能也開始動搖，去年的榮景急轉直下。

市場擔憂面板、半導體市況下滑恐影響國內電子化學品市況，近期部份化工廠也透露，保守看待下半年營運，永光指出，目前電子材料市況持平，初步看來整體價格、訂單目前變化仍不大。

永光 6 月營收 7.62 億元，月減 4.6%、年減 1.2%，第二季營收 23.23 億元，季減 3.6%、年減 1.09%；累計上半年營收 47.36 億元，年增 2.3%，其中色料業務較去年同期下滑 10%，特用、碳粉成長雙位數，而電子化學品成長 7%。