化工廠Q1財報 永光純益季增逾5成 永裕EPS 0.64元

化工廠今 (12) 日陸續公布第一季營運表現，永光 (1711-TW) 稅後純益 1.19 億元，季增 53.8%、與去年同期持平，每股純益 0.22 元，創 2 季高；永裕 (1323-TW) 稅後純益 5810.9 萬元，季減 18.2%、年增 3.7%，每股純益 0.64 元。

色料、特用化學品廠永光第一季營收 24.12 億元，季增 1.52%、年增 5.7%，毛利率 22.75%，季減 0.05 個百分點、年減 1.89 個百分點，營益率 5.5%，季增 2.58 個百分點，年減 2.26 個百分點，稅後純益 1.19 億元，季增 53.8%、與去年同期持平，每股純益 0.22 元。

展望今年，公司表示，全年營收目標破百億元，年成長 8% 以上，其中光阻劑出貨量可望成長雙位數，色料、特用化學品、碳粉也將有中高個位數成長表現。

包材容器廠永裕第一季營收 9.92 億元，季減 4%、年減 19.6%，毛利率 22%，季減 0.7 個百分點，年減 2.2 個百分點，營益率 9.91%，與上季持平、年減 1.7 個百分點，稅後純益 5810.9 萬元，季減 18.2%、年增 3.7%，每股純益 0.64 元。

展望後市，永裕表示，第二季營運表現仍將會受到此波疫情干擾，不過，法人預期，在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，永裕今年整體營運仍有望穩定。

HC 膜供應商永捷 (4714-TW) 第一季營收 2.57 億元，季增 34.2%、年增 122%，毛利率 14.2%，季增 3.4 個百分點、年減 4.5 個百分點，營益率 -3.15%，較上季虧損改善，但較去年同期盈轉虧，稅後純益 464.4 萬元，季增 364%、較去年虧轉盈，每股純益 0.03 元。