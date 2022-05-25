海岬型船運價翻倍 裕民：下半年可確定供給吃緊

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (25) 日召開法說會時指出，近來海岬型船舶運價快速起漲，4 月日租金已超過 3.5 萬美元，較第一季翻倍，進入下半年後，由於將迎來海岬型船舶的營運旺季，可以確定船舶供給非常緊、且港口壅塞持續，儘管需求面仍會受外在環境影響，但整體市況將往正面發展。

裕民說明，今年前 4 月以中小型船舶租金支撐散裝市場，巴拿馬型船舶運價增幅 25%，但海岬型船舶減少 29%，主要是因中國因舉辦冬奧、環保因素影響當地鋼鐵廠開工率。

裕民進一步指出，第一季海岬型船舶日租金約在 1.4 萬美元區間，但目前已快速起漲達到 3.5 萬美元，較第一季翻倍，同時，巴拿馬型船舶日租金約 2.9 萬美元、輕便型船舶也有 3.1 萬美元，隨著時序即將進入傳統旺季海岬型船舶，而中小型船舶日租金也維持成長趨勢，市況正向發展可期。

其中，俄烏戰爭造成原物料供應鏈轉向，雖影響煤炭貿易量約 0.8%，但由於歐洲多國轉為向澳洲採購煤炭，使貿易海浬增加，煤炭運送需求全年反而增加 2.1%。

就長期來看，由於中國仍占全球過半的鋼鐵需求，且中國鋼鐵廠增效減排，將推升高品味鐵礦石需求，裕民預期，預計至 2027 年前，澳洲和巴西仍將是鐵跨砂主要出口國，出口量可望逐年成長；而煤炭方面，仍是以中國和印度為主要進口國。

裕民表示，基礎建設消耗過半世界原物料，特別是美國的 1 兆美元基礎建設、中國 2.3 兆美元基礎建設投資計畫，以及印度 1.3 兆美元大基建計畫，持續推升散裝需求，然而，船舶訂單維持歷史低檔，全球主流船廠訂單主要被天然氣船和貨櫃船填滿，因而未來 2-3 年散裝船運力成長非常有限。

另一方面，目前低硫油每噸約在 950 美元左右，在高油價時代船速維持低速航行，有助供需平衡，並預期未來環保法規上路後，將加速淘汰老舊船型。

裕民目前營運船隊共 57 艘，80% 以上是環保節能船，大幅高於市場平均的 30%，而在建船舶 14 艘，預計下半年交付 10 艘、明年 3 艘，後年再交 1 艘。

另外，裕民表示，仍將維持穩定的發放政策，過去 10 年平均現金殖利率 4.5%。