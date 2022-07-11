寶成通路業務回溫 6月營收244.9億元 月、年增雙位數

製鞋大廠寶成 (9904-TW) 今 (11) 日公布 6 月營收 244.98 億元，月增 10.7%、年增 11.5%，第二季營收 683.37 億元，季增 1.6%、年增 5.3%，上半年營收 1356 億元，年減 0.14%。
寶成表示，6 月製鞋業務穩健成長，且通路業務銷售表現逐漸走出中國疫情封城困擾，年減幅度逐月收窄，帶動 6 月營收較前月、去年同期成長雙位數。
展望後市，公司認為，儘管面對諸多不確定因素，下半年製鞋仍穩健成長、通路則谷底回升，下半年可望回穩。
寶成主要客戶之一的 Nike 近期釋出樂觀展望，Nike 預計 2023 會計年度第一季 (第三季) 營收將較前一季略增，毛利率壓力將超過 100 個基點，2023 會計年度全年營收年增低雙位數，毛利率持平或下滑 50 個基點。
寶成旗下裕元工業 6 月營收 8.35 億美元 (約 244.56 億元)，月增 10.1%、年增 5.9%，其中製鞋業務則較去年同期增長 18.7%，累計上半年裕元營收 47.10 億美元，年減 2%，其中製鞋業務則年增 14.4%。
寶成通路業務的寶勝國際 6 月營收為人民幣 16.51 億元 (折合約 2.55 億美元)，月增 8%、年減 14.7%，累計上半年寶勝營收人民幣 98.65 億元 (約 15.21 億美元)，年減 24.6%。