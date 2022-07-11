高基期+通膨亂流 15家金控上半年獲利2294億元、年減逾3成

15 家金控獲利今 (11) 日全數出爐，在多數金控獲利普遍回升拉抬下，帶動全體金控 6 月稅後純益共 258.26 億元，月增 72.1%；但受去 (2021) 年高基期影響，加上通膨亂流衝擊資本市場，影響投資收益，累計前 6 月稅後純益共 2294.58 億元、年減 32.8%。

富邦金 (2881-TW)6 月稅後純益 41.25 億元，累計前 6 月稅後純益 693.76 億元，每股稅後純益 (EPS)5.62 元，同時拿下 6 月、上半年與累計每股稅後純益獲利三冠王寶座。

富邦金核心子公司富邦人壽前 6 月累計稅後純益 631.77 億元，創歷年同期次高，在股債投資布局方面，股票部位受惠股息入帳挹注收益增加；債券則考量利率高檔震盪，仍以維持充裕資金，於收益反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益為主要策略。

富邦人壽表示，美國升息帶動美元升值，6 月美元兌台幣升值 2.27%，單月及累月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期；6 月底外匯價格變動準備金餘額，則自前月約 220 億上升至約 280 億，未來將持續觀察俄烏戰爭發展與未來付息狀況。

富邦產險 6 月淨損 55.82 億元，上半年淨損 33.62 億元，主要受防疫保險賠款與提存準備影響，6 月防疫險相關直接賠款金額共 32.8 億元，累計前 6 月直接賠款達 48.8 億元；另外，統計到 6 月底富邦產 RBC(資本適足率) 超過 220%，未來將持續動態評估增資需求。

國泰金 (2882-TW)6 月稅後純益 28 億元，累計稅後純益 490.7 億元，每股稅後純益 (EPS)3.43 元。核心子公司國泰人壽 6 月稅後純益 54.6 億，累計稅後純益 402.9 億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現良好。

此外，國壽 6 月股息收益逾 75 億元，近期在新台幣趨貶下已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至 6 月底仍為避險利得，為投資績效帶來正面挹注，截至 6 月底外匯價格變動準備金已超過 300 億元。

國泰產險 6 月淨損 18.8 億元，累計前 6 月淨損 23.0 億元，至於防疫保單截至 6 月底已賠付理賠金額為 21.0 億元，另對於未報案件則依衛福部公告確診人數而預先估列賠款準備 41.3 億元。

中信金 (2891-TW)6 月稅後純益 31.29 億元，累計前六月稅後純益 252.98 億元，每股稅後純益 (EPS)1.24 元。

中信金表示，銀行與保險兩大獲利引擎穩健發展，持續貢獻獲利表現，其中銀行前 6 月稅前盈餘 218 億元，年增 23%，主因存放款業務規模增加，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加；而台壽雖有市場波動干擾，保費收入動能仍有良好表現。

開發金 (2883-TW)6 月稅後純益 20.74 億元，累計上半年稅後純益 136.18 億元，每股稅後盈餘 0.81 元。

開發金表示，受惠於除權息旺季，股利收入挹注開發金控及各子公司獲利動能，子公司中壽 6 月保險本業維持穩健表現，同時受惠於股利收入進帳及新台幣兌美元走勢回貶，避險成本大幅降低，單月稅後純益 23.48 億，上半年稅後純益共 135.31 億元。

凱基銀 6 月稅後純益 6.7 億元，累計上半年稅後純益 28.75 億元；凱基證 6 月稅後純益 2.63 億元，累計上半年稅後純益 21.38 億元；中華開發資本 6 月稅後淨損 3.78 億元，累計上半年稅後淨損 15.78 億元，主要受國際資本市場波動影響投資部位評價表現。