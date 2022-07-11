傳蘋果秋季將推出Pro版本Apple Watch 售價900美元以上

據報導，蘋果 (AAPL-US) 今年秋季有望推出「Pro」版本的 Apple Watch，來與各大廠競爭運動手錶市場。

近期對於蘋果 Apple Watch 的傳言不少，消息指出蘋果將推出有史以來螢幕最大的智慧手錶，搭載更大的電池和更堅固的金屬錶殼。彭博社的記者 Mark Gurman 在他最新「Power On」專欄中表示，新款的 Apple Watch 的名稱將是 Apple Watch Pro，如同其他蘋果產品皆有 Pro 版本。

Gurman 也表示，蘋果在推出 Pro 版本後，可能終結 Apple Watch 的 Edition 版本。Edition 原先是被定位為 Apple Watch 系列，最高階款式。

Gurman 指出，這款智慧手錶設計目的是吸引極限運動運動員，和任何原本要為重訓而購買高階 Garmin 運動手錶的人。

傳聞指出，這款 Apple Watch 螢幕面積比目前最大的 Apple Watch 還要多出 7%，解析度約為 410x502 像素，將採用 S8 處理器。

外型上，新款 Apple Watch 錶殼將使用更堅固的金屬材質，而非標準版本 Apple Watch 的鋁製錶殼，不僅螢幕更抗摔，電池容量也更大，可允許運動員長時間追蹤訓練情況。

Gurman 預期，Apple Watch Pro 的售價可能在 900 美元以上，由於螢幕更大，材質將使用更堅固的金屬材質，也因此售價較高。Gurman 也表示，蘋果發表新款高階款 Apple Watch 的時機相當重要，因其最大競爭對手三星電子的 Watch Pro 5 預計將於下個月發布。