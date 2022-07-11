統計：美國線上零售額今年將達到1兆美元

根據 FTI Consulting, Inc. (FCN-US) 所作零售和消費品業務統計，雖然購物者對經濟狀況和個人財務狀況的擔憂日益增加，但美國線上零售額將在 2022 年達到 1.07 兆美元。

根據 FTI Consulting 的《2022 美國線上零售預測》，原本在新冠疫情前預測要到 2025 年才能達到的里程碑將在 2022 年達成，較 2021 年成長 11.7%，且其成長軌跡與疫情前的預測一致。針對 2022 年的預測顯示，線上零售額比疫情前預測模型增加了 2560 億美元，上揚 31%。

與 FTI Consulting 的疫情前預測模型相比，新冠疫情導致約 4000 億美元零售額在 2020 年和 2021 年轉移到電商通路。大型全通路零售商是這段時期線上銷售大幅成長的最大受益者。

雖然疫情加速了電商的採用和線上採購量，但現在的問題是，既然購物者正在返回店面，這股趨勢是否會持續下去。

FTI Consulting 零售和消費品業務負責人威許瑟 (J.D. Wichser) 表示，「具說服力的證據證明，疫情對電商購物的影響將是持久的。」「但是疫情期間線上零售的火箭般成長肯定會放緩。過去 2 年的線上銷售受到必要性需求的推動，像是居家避疫和居家工作而在家上網購物，還有就是政府紓困、就業快速復甦和儲蓄增加，導致更多可自由支配收入。這將隨著時間的演進而調整，最近的通膨壓力也加劇了這種壓力，預計這將在 2022 年下半年放緩總零售支出，並迅速成為消費者的主要壓力來源，他們不知道這種壓力會持續多久。」

電商零售額在 2020 年第 2 季至 2021 年第 1 季之間出現顯著成長。單季線上銷售額同比成長在 45% 至 53% 之間，疫情前則是偏低的 10% 至 15%。疫情後的線上銷售成長和市占率成長將與疫情前比率基本一致。

FTI Consulting 的零售和消費品業務部門預計，不含汽車和汽油，線上通路占美國零售額比率將在 2022 年達到 22.1%，而 2021 年和 2019 年分別為 20.8% 和 15.2%。未來線上市占率的成長將略微落後疫情前的估計，因為疫情吸引不少人採用電商購物，他們將在未來幾年繼續使用該通路。

根據預測，到 2030 年，美國線上零售額將超過 2 兆美元，而屆時線上總市占率將接近 31%，而 2021 年底的比率為 21%。這意味著在這 10 年中，線上銷售額的複合年增率接近 8.5%。