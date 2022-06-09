〈台塑股東會〉林健男：上半年營收將創同期高 可望賺逾半股本

台塑 (1301-TW) 今 (9) 舉辦股東會，董事長林健男表示，上半年營收可望創同期新高，並賺逾半股本，第三季進入石化產品傳統旺季，樂觀看待下半年營運，未來將投資 1600 億美元，擴大旗下產品線產能，並優化製程。

林健男表示，俄烏戰爭使第一季能源、大宗原料價格上揚，石化產品價格也上漲，帶動第二季業績較前季成長，不過上半年營運亮眼，獲利將不如去年同期，估仍可賺逾半股本。

展望後市，林健男指出，第三季是石化產品旺季，加上中國解封、祭刺激政策，可望帶動需求成長，另外，再生能源成為全球主流，將提升太陽能 EVA、風力發電 ECH、碳纖需求，整體樂觀看待下半年營運，能保持不錯獲利。

投資佈局方面，台塑目前已投資 500 億元進行海內外廠房擴建、去瓶頸，其中投資項目包含國內仁武醫材中心、高雄洲際石化專區、PP 與 PVC 去瓶頸、氣膠毯廠；中國寧波則聚焦 PDH 廠、EVA 廠去瓶頸，以及美國德州 1 - 己烯廠。

台塑未來也將持續擴大公司產能，並優化製程，預計投資規模 1600 億元，預計國內碳纖廠、寧波 VCM 與 PP 二期、 PCH 二期廠都將擴建產能，德州則將新建 PVC、VCM 與碱廠。