逢低買盤周五搶進 比特幣2萬美元得而復失 薩爾瓦多又買逾150萬美元

逢低買進的比特幣 (BTC) 買盤周五 (1 日) 現身，幫助比特幣一度收復 2 萬美元關卡，但亞洲盤中又快速回落，在 19500 美元附近掙扎。

持續上半年的弱勢，比特幣周五一度跌至 19000 美元下方，但台北時間 07:00 左右，各地買盤快速進駐，在兩小時中將其價格拉升至接近 21000 美元。不過好景不常，比特幣 3 小時內又跌破 2 萬美元關卡。

至台北時間 14:17，比特幣報 19388 美元，24 小時下跌 2.7%。

在今年下跌 57% 之後，比特幣一直在 20000 美元左右徘徊。隨著貨幣政策收緊以對抗通膨，風險資產流動性蒸發，投資者情緒低落。

但一批信徒相信，2 萬美元附近是短期底部，這包括了薩爾瓦多總統 Nayib Bukele。

Bukele 周四發表推文，表示他的政府以每個 19000 美元的價格，購買了 80 個比特幣。他說：「比特幣就是未來！ 謝謝你廉價拋售。」

先前薩爾瓦多已花費 1.056 億美元購買比特幣，根據追蹤網站 nayibtracker.com 數據，從去年 9 月開始，薩爾瓦多平均為每個比特幣支付了近 46000 美元，目前損失約 56%，即近 5900 萬美元。

Oanda Corp. 資深市場分析師 Edward Moya 表示，如果華爾街的動盪在第三季持續，比特幣可能會遭受更嚴重的暴跌，這可能會讓許多交易者擔心跌至 10000 美元附近。