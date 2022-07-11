台股量縮回測14300點 三大法人賣超49.38億元 外資連2賣

美國即將公布 6 月 CPI 數據，投資人抱持觀望，台股今 (11) 日成交量僅不到 1800 億元，但仍有部分獲利了結賣壓出籠，指數下跌 124 點或 0.86%，收在 14340.53 點，電子、金融權值股遇壓，航運等傳產股仍表現有撐。三大法人合計賣超 49.38 億元，外資連 2 賣。

觀察三大法人今天資金異動情形，外資持續賣超 33.92 億元；投信買超 1.75 億元，為連 12 買；自營商與外資同調，賣超 17.22 億元。三大法人合計賣超 49.38 億元。

權王台積電今天無力撐盤，股價翻黑下挫 1%，終場收 462 元；聯電、聯發科股價均下跌超過 2%，分別收 38.6、637 元；國巨、瑞昱及 IC 載板廠南電、欣興震盪走跌；不過，廣達、華碩、台達電及大立光仍獲資金點火。

千金股方面，股后信驊大跌逾半根停板，收 1655 元，力旺、祥碩也重摔約 5%，雙雙跌破千元關卡，旭隼、譜瑞 - KY 也跌逾 2%，台股剩下五千金，富邦媒終場重挫超過 5%。

光電族群為盤面最弱勢，其中，面板股遭空方鎖定，友達大跌逾半根停板，彩晶跌逾 3%，群創下挫近 2%；太陽能股同樣賣壓沉重，聯合再生、太極大跌逾半根停板，茂迪、元晶、達能均震盪走跌，不過，碩禾、國碩仍在盤上表現。

金融股賣壓偏重，富邦金跌逾 1%，玉山金重挫超過 4%，兆豐金、台新金、華南金、元大金也遭調節，但國泰金逆勢收漲。

航運股方面，貨櫃三雄漲跌互見，其中陽明漲近 2% 最強，萬海收平盤，長榮小跌作收，航空雙雄也力守盤上，長榮航收漲逾 2%。