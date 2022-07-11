電金熄火、傳產撐場 台股跌124點收14340點 量縮不到1800億元

在美國公布 6 月 CPI 數據前夕，台股今 (11) 日出現部分獲利了結賣壓，指數開高後隨即翻黑，下挫逾百點，回測 14300 點，電子、金融權值股普遍壓回，尤其光電類股最為弱勢，不過，航運等傳產股仍獲買盤力挺，加權指數終場下跌 124 點或 0.86%，收在 14340.53 點，險守 5 日線，成交值縮至 1729.13 億元。

櫃買指數終場下跌 0.61 點或 0.35%，收在 174.06 點，成交值 501.88 億元。上市櫃成交值合計 2231.01 億元。

觀察主要電子股表現，台積電今天無力撐盤，股價翻黑下挫 1%，終場收 462 元；聯電股價跌近 3%，收 38.6 元，失守短均；聯發科、國巨、瑞昱也震盪走低；IC 載板廠南電遭大舉拋售，股價大跌逾 5%，欣興下挫近 3%。

光電族群今天承壓，其中，面板股遭到空方鎖定，友達大跌逾半根停板，彩晶跌逾 3%，群創下挫近 2%；太陽能股同樣賣壓沉重，聯合再生、太極大跌逾半根停板，茂迪、元晶、達能均震盪走跌，不過，碩禾、國碩仍在盤上表現。

航運股方面，貨櫃三雄漲跌互見，其中陽明漲近 2% 最強，萬海收平盤，長榮小跌作收，航空雙雄也力守盤上，長榮航收漲逾 2%。金融股賣壓偏重，富邦金跌逾 1%，玉山金重挫超過 4%，兆豐金、台新金、華南金、元大金也遭調節，但國泰金逆勢收漲。

值得注意的是，低軌道衛星概念股今天持續匯集人氣，無懼大盤賣壓，包括建漢、事欣科、公準等，均大漲逾半根停板，人氣暢旺，耀登、台光電、奇鋐、萬泰科、金寶、仲琦、金像電等多檔，也都在盤上表現。