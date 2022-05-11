合一Q1每股賺1.01元、中天1.74元 雙創同期新高

中天 (4128-TW) 與合一 (4743-TW) 受惠認列轉投資公司利益，緩解藥物研發支出，第一季稅後純益雙創同期新高，中天純益 8.07 億元，改寫歷史次高，季增 112.9%、年增 73.84%，每股純益 1.74 元；合一純益也雙增，達 3.88 億元，EPS 1.01 元。

中天第一季合併營收 4.02 億元，季減 9.25%、年增 2.39%；毛利率 38.76%，季減 6.89 個百分點、年增 0.01 個百分點；營益率 - 23.82%，虧損較上季大幅收斂，但較去年同期小幅增加；稅後純益 8.07 億元，季增 112.9%、年增 73.84%，每股純益 1.74 元。

合一第一季合併營收 2008 萬元，季增 10.27%、年增 82.89%；毛利率 33.59%，季減 37.33 個百分點、年減 26.71 個百分點；營益率 - 1,115.57%，虧損較上季、去年同期收斂；稅後純益 3.88 億元，季增 203%、年增 231.5%，每股純益 1.01 元。

合一近期新藥研發有所斬獲，與中天子公司中天 (上海) 共同授權丹麥國際大藥廠 LEO Pharma 的抗體新藥 FB825，該新藥治療中重度異位性皮膚炎的美國二期臨床試驗，雖然 3 分之 2 受試者不符合目標族群，但另外 3 分之 1 的目標族群，在關鍵療效指標中達到預期試驗效果，預計 6 月有望認列 4000 萬美元里程碑金。

中天則看準全球 13 億美元 (約新台幣 360 億元) 微生態新藥市場，積極開發相關適應症新藥，預計今年有兩項臨床試驗會有進展，分別為糖尿病微生態藥物將完成收案並進行療效分析，以及與北醫附醫合作執行的非小細胞肺癌試驗將公布期中分析結果。