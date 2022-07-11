溫州首富大戰華爾街 「妖鎳逼空大戰」告一段落

時隔三個多月，「妖鎳逼空大戰」終於告一段落，溫州首富項光達和他的青山控股集團全身而退，華爾街巨頭摩根大通損失 1.2 億美元（人民幣 8 億元）。

上月底青山在倫敦金屬交易所（LME）的鎳空頭部位已縮減至 3 萬噸左右，遠低於事發時的逾 15 萬噸，且這些部位均非透過摩根大通持有，這很可能是雙方協商的結果。

這三個月到底發生了什麽？以下將簡單梳理倫鎳事件過程：

3 月 7 日，倫鎳期貨從每噸 2.9 萬美元飆漲至 5.5 萬美元，衝上 15 年新高。

3 月 8 日倫鎳期貨從 6 萬美元直線拉升至 10 萬美元，整個過程不到 1 小時。

3 月 8 日 8 時 15 分（英國時間），LME 暫停所有鎳合約交易，並取消 3 月 8 日 0 點之後交易。

3 月 9 日，項光達承認被外國資本逼空，已透過多種渠道獲得充足現貨。

3 月 15 日，青山表示，與期貨銀行債權人組成的銀團達成靜默協議，銀團不會平倉，而青山會減少持倉。

3 月 16 日，LME 恢復鎳交易。

6 月 29 日，青山在 LME 的鎳空頭部位縮減至約 3 萬噸，事件結束。

不了解其中細節的人可能會問：為什麽青山會被華爾街資本盯上呢？這還真不能怪華爾街資本，青山把自己養成「唐僧肉」，誰不想吃呢？青山在此事上有三大致命漏洞：

1、青山生產的鎳，與 LME 的交割品不一樣。LME 交割品是純度 99.8% 以上的電解鎳，而青山生產的鎳，只有鎳含量 70% 左右的高冰鎳，以及含量 10% 左右的鎳鐵。

2、青山的避險操作有問題，當時青山買了 20 萬噸期貨空單，但整個 LME 鎳庫存只有 8 萬噸，也就是說青山把 LME 的鎳都買了，也湊不齊一半期貨空單。

3、平常青山遇到交割期，會向俄羅斯買鎳平倉，但俄烏衝突導致市場邏輯逆轉，俄鎳被禁運，但青山未及時反應。

綜上所述，青山雖家底深厚，但在這張牌桌上，青山把好牌都出了，導致別人出什麽牌都要不起。華爾街資本遇到這種情況，怎麽可能放過這場看似「必贏」的圍獵，

因此，華爾街資本於 3 月 7 日、3 月 8 日兩日快速拉升鎳期貨價格，將兩三萬美元的期貨，快速拉升至 10 萬美元。

當時的情況是，若青山拿不出貨，就得賠人民幣上千億元，沒錢就得賣印尼鎳礦。

不過，這次華爾街資本失算了，華爾街在金融領域仍天下第一，但他們的對手也不是沒長進。中國企業透過多年努力，已獲得豐富市場經驗和大量資本，並具備反擊能力。

雖然當時青山還不知道誰下手，但已在 3 月 9 日開始反擊。青山說，將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已透過多種渠道取得充足現貨，可進行交割。

當時業界好幾家大型企業都參與此次置換，可謂是眾志成城。項光達的原話是：「接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持」。

那麽，最後結果為什麽不是青山拿出 20 萬噸鎳交割品，交給華爾街接盤俠，讓他們拿貨無處存放，最後只能低價出售，賠上百億美元呢？

青山湊了 20 萬噸鎳交割品，固然能解決燃眉之急，但這麽多鎳交出去，國內企業該怎麽辦？難道所有企業都停止生產，等上幾個月，等新鎳生產出來再恢復生產？

青山這麽做，固然很解氣，但付出的代價也太大了。

因此，3 月 9 日到 3 月 15 日，項光達在能拿出 20 萬噸交割品的情況下，與對手談判，最終達成「靜默協議」。

如今青山轉危為安，縮減空頭部位，華爾街機構雖然賠了點小錢，但避免損失擴大，可說是兩邊都能接受的結果。