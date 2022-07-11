〈陸港盤後〉上海通報首例BA.5本土病例 A股三大指數大跌

中國 A 股三大指數周一（11 日）同步大跌，跌幅均超過 1%，原因是上海通報首例 BA.5 本土病例，投資人擔憂政府可能會祭出更多封鎖措施。

證券時報報導，滬指周一收盤跌 1.27% 至 3,313.58 點，深成指重挫 1.87% 至 12,617.23 點，創業板指重摔 1.78% 至 2,767.46 點。

兩市成交額合計人民幣（下同）1.0087 兆元，北向資金淨流出 10.68 億元。

鋰礦、煤炭、釀酒、汽車、半導體等類股大跌，有色、鋼鐵、紡織服裝、保險、地產等族群齊跌。

香港恒生指數收盤驟跌 2.77%，恒生科技指數急跌 3.86%，阿里巴巴 (09988-HK) 股價大跌逾 5%。

上海市政府周日晚間通報一起本土 BA.5.2.1 變種病毒確診病例，位於浦東新區，疑似受境外病例感染，為上海首例 BA.5 本土病例。

上海市衛健委表示，為儘快控制疫情，決定周二至周四在黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山全域，以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道展開兩次全員核酸篩查。

政府官員正高度關注 BA.5 傳入後的影響，仍堅持「清零」政策。中國國家主席習近平表示，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓國人生命安全受到傷害。

香港中國科技股賣壓出籠，原因是中國國家市場監管總局周日對阿里巴巴、騰訊等多家企業祭出行政處罰，原因是這些業者未依法申報交易，違反反托辣斯法，其中騰訊因 12 筆收購案被處以 600 萬元罰金。

United First Partners 亞洲研究部門主管 Justin Tang 說：「新一輪科技業反托辣斯處罰觸發賣壓，整個產業仍未走出困境，股價仍會繼續波動。」