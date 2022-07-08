錸寶三大業務助攻 Q2營收翻倍增寫新猷

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，三大產品線均維持穩健動能，助推單月營收首度突破 3 億元大關，達 3.08 億元，月增 12.9%、年增 58.8%，第二季營收更較首季倍增至 7.84 億元，寫下歷史新高。

錸寶第二季營收達 7.84 億元，季增 119%、年增 71.9%，累計上半年營收達 11.42 億元、年增 25.5%。

錸寶近年營運除原有 PMOLED 本業外，陸續拓展高功率電池 UPS 業務，投資 3C 電池模組商達振能源等，相關布局在今年上半年逐步到位，自第二季起對營運有顯著貢獻，展望未來，錸寶認為，首季是今年低谷，下半年在三大業務貢獻下，可望維持相對穩健。

另一方面，智晶 (5245-TW) 今日也公布 6 月營收，在遞延訂單出貨下，單月營收達 1.33 億元，月減 1.4%、年增 15.6%，同樣維持相對高檔，第二季營收 3.95 億元，季增 12.9%、年增 11.6%，也是近八季高點，累計上半年營收達 7.46 億元、年增 5.4%。

智晶近年也積極強化準系統、系統領域布局，也預計最快第三季再推出自行車智能眼鏡等新品，可望為營運再添動能。