錸寶三大業務回溫 5月營收年增逾4成寫新猷

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，在 PMOLED 本業、高功率電池 UPS 回溫貢獻，加上完成入主 3C 電池模組商達振挹注下，單月營收衝上 2.73 億元，月增 34%、年增 43.3%，改寫歷史單月新高，累計前 5 個月營收達 8.34 億元、年減 4.39%。

錸寶首季受傳統淡季加上缺料影響，營運表現不如預期，但隨著整體料況改善、供應鏈恢復下，4 月起營運逐步回溫，雖然仍有部分產品受中國封控影響，出貨向後遞延至 5、6 月發生，但訂單都並未消失，僅遞延發生。

錸寶表示，5 月營收跳增主要是受惠三大業務回溫，除 PMOLED 遞延訂單發酵外，包含旗下來穎高功率電池 UPS、3C 電池模組商達振等也有顯著貢獻，展望 6 月，預期將維持 5 月高檔，且有機會再創高。

法人預期，錸寶本季在本業回溫、電池事業貢獻下，營收將可望大增 7 成以上，甚至較首季翻倍成長，單季也將擺脫虧損、重回獲利。

展望今年，錸寶認為，全年低谷落在首季，隨著近年積極拓展電池能源事業布局逐步到位，包含主導集團電池模組事業來穎科技、完成增持統振 (6170-TW) 旗下 3C 電池模組商達振能源，並取得控制權後，樂觀今年營運將三路並進、顯著成長。