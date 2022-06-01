〈錸寶展望〉能源事業布局逐步到位 今年營運三路並進

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 近年積極拓展電池能源事業布局，繼主導集團電池模組事業來穎科技後，也提前完成增持統振 (6170-TW) 旗下 3C 電池模組商達陣能源，並取得控制權，能源布局逐步到位，今年營運將三路並進，包含 PMOLED、高功率電池 UPS 與 3C 電池模組事業等。

錸寶本業為 PMOLED，雖然面臨 AMOLED 競爭，但近年市場逐步鎖定醫療健康、智慧家電、工控應用、5G 網通等利基型產品應用，每年仍維持小幅成長趨勢，且可望作為電池能源事業發展的重要後援，今年將續朝高附加價值 OLED 產品發展，持續開發 Mini/MicroLED 等。

能源事業訂單則相對穩健，主因是電池產品必須經過客戶認證，錸寶對於今年高功率電池 UPS、3C 電池模組訂單掌握度相對較高，其中，高功率電池 UPS 已掌握全年 7-8 成訂單，終端客戶則為半導體大廠。

除高功率電池 UPS 外，錸寶也計畫搶攻儲能商機，開發儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC)，雖然 1MW 的示範案場仍因物流貨運問題尚未到位，較原訂計畫遞延至少半年，但若 6 月底順利完成，可望進一步與「種電」業者商談合作，搶攻龐大儲能商機。

錸寶也提前取得達陣能源過半持股，預期將進一步拓展家用、消費型電子產品零組件布局，並增加與公司既有產品客戶合作機會，至於近期電池成本不斷升高，錸寶表示，由於 UPS、AFC 等至少 7 成以上的成本為電池，客戶都理解，因此會適時轉嫁。