逸達認列里程碑金 上半年營收超越去年全年

逸達 (6576-TW) 受惠認列里程碑金、旗下前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 在美上市，上半年營收 2.74 億元，年增 21.37%，超越去年全年，看好未來每季季底認列的新藥銷售分潤金，有望逐季提升。

逸達 6 月營收 198 萬元，月減 95.33%、年減 95.79%；第二季營收 2.07 億元，季增 209%、年增 35.3%。

逸達自行研發的前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 mg、預充填六個月長效針劑在 2022 年進入量產，今年上半年主要成長動能來自中國核准臨床試驗里程碑金、美國上市里程碑金、歐洲藥證里程碑金、供貨授權夥伴的銷貨收入以及美國市場銷售權利金分潤等。

公司表示，CAMCEVI 美國上市銷售權利金已在 6 月開始小量挹注營收；未來將採每季季末先預估銷售權利金，實際與預估若有差異，將在下個季度調整。

CAMCEVI 今年 4 月正式在美國上市，至今已取得超過 7 成的醫療保險覆蓋率，涵蓋全美超過 300 個醫療保險計畫。逸達指出，美國近 20 年未有創新劑型產品推出，CAMCEVI 目前處於市場初期鋪貨階段，醫護人員也正在熟悉該產品的醫療保險給付程序。

逸達補充，CAMCEVI 上市初期為 6 個月長效注射劑，一年僅需兩針，預估後續銷售量與權利金將隨著 CAMCEVI 產品優勢與醫護人員對產品熟悉度提升，在 1-2 季後逐步發酵。

董事長簡銘達博表示，受惠 CAMCEVI 預充填式、使用前不須混和的針劑設計，有效增加醫護人員操作的簡便性，看好未來各主要市場的銷售值得期待。此外，透過 CAMCEVI 42 mg 未來於各授權區域陸續上市、新增三個月劑型以及新增適應症，CAMCEVI 對逸達營收與獲利的貢獻均將逐步提升。