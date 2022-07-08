〈鴻海半導體布局〉SiC元件成本更優化 量產時程可望提前

鴻海 (2317-TW) 入股太極 (4934-TW) 旗下盛新材料，除可鞏固碳化矽 (SiC) 基板供應，也能在成本上更有優勢，更可望加速 SiC 元件量產時程，在 SiC 以及電動車市場都更有競爭力。

鴻海表示，SiC 是電動車的重要元件，基板是 SiC 供應鏈的關鍵材料，直接影響元件品質，掌握關鍵的基板供應，能建立集團在 SiC 供應鏈上的競爭優勢，並在 EV 產業提供可靠的助力。

據了解，由於 SiC 生長條件嚴苛、高品質 SiC 基板更是寡占市場，因此現階段以成本來看，SiC 基板佔元件成本高達 5 成，為關鍵性材料，鴻海藉由入股盛新後，根據雙方協議能確保供應，並達到成本優化的效益。

另一方面，鴻海為在新竹的 6 吋晶圓廠，預計今年底完成 SiC 產線建置，並於 2023 年上線生產、2024 年量產，但隨著盛新材料明年第一季就將量產 6 吋 SiC 基板，在穩定供應下，鴻海電動車用的 SiC 元件量產時程也可望提前。

而在整體 SiC 供應鏈布局方面，鴻海找上盛新確保 SiC 基板供應外，廣運 (6125-TW) 則負責供應盛新擴產所需的長晶設備；在磊晶方面，依照鴻海先前所述，在地磊晶廠商則有嘉晶 (3016-TW) 等。

鴻海表示，目前 SiC 布局上仍以 6 吋為主，至於 8 吋 SiC，鴻海認為，全球供應量產時程應會落在 2025 年，屆時等到供應成熟、較具經濟規模後，也可以從 6 吋轉往 8 吋。