美股重點新聞摘要2022年07月08日

今日操盤前瞻

日本 5 月家庭支出

美國 6 月非農就業

美國 5 月批發庫存

Fed 兩位鷹派官員仍挺 7 月升息 3 碼 淡化經濟衰退疑慮

面對升息引發經濟衰退的焦慮情緒，美國聯準會 (Fed) 兩位鷹派官員仍支持在 7 月會議上升息 75 個基點 (3 碼)，後續是否放緩升息步伐，將視通膨情況與預期而定，兩人也試圖淡化市場對經濟衰退的疑慮。閱讀全文...

傳馬斯克收購推特案危在旦夕 推特盤後股價驟跌逾 4%

《華盛頓郵報》週四 (7 日) 報導，在全球首富馬斯克認定推特垃圾郵件帳號數據無法核實後，馬斯克收購推特案陷入險境。閱讀全文...

美國即將取消加國太陽能産品關稅

美國與加拿大週四 (7 日) 簽署合作備忘錄 (MOU)，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和加拿大國際貿易部長伍鳳儀 (Mary Ng) 辦公室發布聲明指出，美國已同意取消對加拿大太陽能產品的關稅。閱讀全文...

美上周初領失業金人數略升至 23.5 萬 近 6 個月高點

美國勞工部周四（7 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 23.5 萬人，較前次未修正的 23.1 萬增加 4,000 人，高於市場預期的 23 萬人，小幅上升至至近今年 1 月以來高點，表明勞動市場正在放緩。閱讀全文...

醜聞爭議不斷 英國首相強生宣布辭職

英國首相強生 (Boris Johnson) 周四 (7 日) 宣布辭職，為飽受爭議和醜聞困擾的近 3 年首相任期畫上句號。閱讀全文...