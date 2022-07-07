醜聞爭議不斷 英國首相強生宣布辭職

英國首相強生 (Boris Johnson) 周四 (7 日) 宣布辭職，為飽受爭議和醜聞困擾的近 3 年首相任期畫上了一個激烈的句號。

強生在唐寧街外發表講話表示，現在應該開始選擇保守黨新領導人的程序，時間表將於下周公布。

他原本打算留任直到選出新的保守黨領袖。即使他在所屬政黨內明顯缺乏支持，而且政壇越來越多人推動他立即下台，但他還是決定繼續留任。

強生表示，他「為放棄世界上最好的工作感到難過」，但承認在政治上「沒有人是不可或缺的」。

強生宣布辭職後，英鎊上漲 0.4% 至 1.1979 美元。

自周二 (5 日) 晚間以來，強生內閣和政黨的辭職浪潮已接近 60 人，保守黨成員接連公開表示對首相缺乏信心。

財政部長扎哈維 (Nadhim Zahawi) 是敦促強生「現在走人」的最新一名盟友，直指他即將面對的前所未有政治危機是難以持續的，「只會變得更糟」。

值得注意的是，強生才剛任命他為財政部長 2 天，扎哈維就呼籲強生下台。

財政部長蘇納克 (Rishi Sunak) 和衛生部長賈維德 (Sajid Javid) 掀起無情的辭職潮。在強生今年稍早任命平徹 (Chris Pincher) 為副黨鞭的決定發生爭執後，這兩位備受矚目的部長在周二 晚上幾分鐘內先後辭職。

平徹上周宣布辭職並被取消保守黨議員資格，他被指控在一家私人會員俱樂部醉酒地撫摸兩名男子。即使對他的不當行為指控事先知情，強生還是任命他出任副黨鞭。

強生為任命平徹為副黨鞭而道歉。但他一再拒絕下台的呼聲，聲稱他有「巨大的使命」繼續前進。然而，到了周四，強生屈服於未來的政治壓力，並宣布下台。

強生的垮台結束了他作為「不沾鍋」首相的名聲。這位 58 歲的前倫敦市長以擺脫政治爭議的能力而聞名。

由於對他的領導越來越不滿，強生上月在他同黨國會議員引發的信任投票中倖免於難。在保守黨議員的無記名投票中，約有 211 名國會議員投票支持強生，而 148 人投票反對。

強生的辭職意味著現在將舉行一場競賽，以確定誰成為下一任保守黨領袖和首相。

每位候選人將需要獲得保守黨議員的支持，最後兩名候選人將在保守黨成員的投票中正面交鋒。

前財政部長蘇納克、外交大臣特拉斯 (Liz Truss)、前衛生部長賈維德、前外交大臣亨特 (Jeremy Hunt)、前地方發展大臣戈夫 (Michael Gove)、國際貿易部長莫道特 (Penny Mordaunt) 和國防部長華萊士 (Ben Wallace) 都可望成為主要參選人。

民意調查公司 YouGov 表示，在對個別候選人比較後，華萊士顯然是保守黨成員最看好成為下一任黨魁的人選。