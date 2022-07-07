證券期貨前5月獲利大腰斬 金融三業合計年減21%

金管會今 (7) 日公布最新統計，僅銀行業受惠升息利多，今 (2022) 年前 5 月獲利年增 4%，但保險、證券期貨業前 5 月獲利都衰退，尤其證券期貨業獲利大舉腰斬，使得金融三業合計前 5 月稅前盈餘僅 3632.49 億元，年減 969.59 億元、減幅達 21%。

銀行業前 5 月稅前盈餘達 1,762.5 億元、年增 4%；保險業賺 1599 億元、年減 30.87%；證券期貨投信業受創最大，前 5 月僅賺 270.99 億元、年減 54.43%，其中，券商賺 197.12 億元，較去年同期衰退 61.52%，衰退最多；期貨業賺 17.06 億元、年減 20.39%；投信業賺 56.81 億元，年減 6.9%。

對於銀行業前 5 月獲利持穩，銀行局主秘侯立洋表示，主因是本國銀行受惠升息及放款餘額增加，推升銀行利息淨收益所致。包括本國銀行、外銀、陸銀、信合社、郵局都是呈現獲利成長，只有票券業受到殖利率上升，票券評價利益減少，使得獲利衰退 33.7%。

保險業部分，其中壽險業因淨投資損益年減 7.6%，導致壽險業稅前盈餘降到 1695 億元、年減 23.6%；產險業則因防疫保單理賠壓力沉重，由盈轉虧 96 億元。

證券期貨業部份，主要是受台股量縮價跌，券商經紀、自營業務雙衰，投信業也因自有資金投資受益憑證產生評價損失，其中，券商自營和經紀收入各較去年大減了 183.4 億元、及 172.35 億元；期貨經紀交易量年減 9%；投信業前 5 月稅前淨利 56.81 億元、年減 6.93%。