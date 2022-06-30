台股上半年跌幅只贏韓國、納斯達克 金管會：尚未非理性下跌

台股今 (30) 重挫 414.4 點，收 14825.73 點，創近 1 年半新低。台股 6 月跌幅只贏韓國；拉長時間以今 (2022) 年來看，台股表現僅優於韓股、那斯達克。但是金管會仍強調，尚未看見非理性下跌跡象，金管會密切注意台股價量變化，也呼籲投資人理性關注公司基本面並控管相關風險。

金管會統計，今年截至 6 月 29 日，台股跌幅 16.35%，僅優於韓國跌幅 20.14%、那斯達克跌幅 28.55%，但大於香港跌幅 5.99%、日本跌幅 6.9%、上海跌幅 7.46%、道瓊跌幅 14.61%。

若單看 6 月至 6 月 29 日，台股單月跌幅達 9.33%，更只贏過韓國跌 11.46%，日本跌幅僅 1.74%、道瓊指數跌幅 5.94%、那斯達克跌幅 7.48%，香港上漲 2.72%、上海上漲 5.49%。

證期局副局長高晶萍表示，台股今天雖然重挫，但跌停公司只有 3 家，顯示投資人仍理性看待後市，目前尚未看見非理性下跌跡象；近期股市波動劇烈主要受到電價上漲、升息影響，長期投資仍回歸看基本面。

高晶萍進一步指出，台股 6 月日均量 2418 億，落在前 5 月 2380 億~ 3266 億區間，也較 5 月均量 2380 億增加，6 月均量雖較去年 3914 億略減少，但較過往日均量交易量 800~2000 億較高，顯示資金動能依然持穩。

信用交易方面，截至 6 月 29 日，台股融資餘額為 2097.26 億元，維持率 157.32%，仍高於 130% 追繳門檻，追繳金額 0.94 億元，6 月 29 日信用交易占大盤成交值比重僅 6.19%。

至於外資動向，今年截至 6 月 29 日外資已賣超台股 9197 億元，不過高晶萍指出，截至今年 5 月底為止，外資呈現累計淨匯入 2260 億美元，顯示外資仍持續投資台灣。

高晶萍強調，台灣不論從上市櫃公司營收、經濟表現、股票殖利率等條件來看，基本面尚稱穩健，與其他主要國際股市相比跌幅差異不大。