漢磊、嘉晶6月營收續創高 Q2、上半年寫新猷

漢磊 (3707-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 7.64 億元，月增 1.7%、年增 26.5%，累計上半年營收 43.6 億元，年增 29.5%；嘉晶 (3016-TW) 6 月營收 5.16 億元，月增 1.1%、年增 20.4%，上半年營收 30 億元，年增 27.95%，兩家 6 月、Q2、上半年皆寫下歷史新高。

漢磊、嘉晶受惠 5G 基建與車用工控等需求續強，以及國際 IDM 大廠擴大功率半導體委外代工，帶動今年營收走高，漢磊第二季營收 22.52 億元，季增 6.9%、年增 29.2%，嘉晶第二季營收 15.33 億元，季增 4.15%、年增 24.2%。

展望後市，中國解封可帶動電動車、太陽能、快充等需求增溫，化合物半導體需求持續暢旺，漢磊及嘉晶可望受惠，其中，漢磊審慎樂觀看待下半年，估可望優於上半年，部分價格漲價會在下半年顯現，平均銷售價格維看增。

嘉晶表示，公司目前為國內唯一擁有碳化矽與氮化鎵量產的磊晶供應商，未來 2-3 年將投入 4000-5000 萬美元擴產，預計 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 產能將成長 2-2.5 倍，銷售也可望持續成長。

漢磊表示，汽車、綠能及節能需求持續升高，帶動化合物元件需求加溫，並將針對成長性市場布局，目前 6 吋 SiC 產線也量產，並持續擴大產能中。漢磊表示，今年目標 SiC 產能提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。