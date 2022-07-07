台聚、亞聚6月營收續強 台達化、華夏衰退

台聚集團今 (7) 日公布 6 月營收，太陽能 EVA 需求暢旺，帶動台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 營收持續成長，兩家公司第二季、上半年營收皆創新高，不過，台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW) 6 月營收則較去年同期下滑。

台聚 6 月營收 61.4 億元，月增 1.2%、年增 1.4%；第二季營收 179.3 億元，季增 4.8%、年增 1.03%，符合公司預期；累計上半年營收 350.27 億元，年增 3.1%，展望後市，台聚保守看待第三季，需持續觀察太陽能市況，能否再承擔 EVA 漲價。

亞聚 6 月營收 8.93 億元，月增 2.2%、年增 12.5%；第二季營收 23.47 億元，季增 9.6%、年增 0.5%；累計上半年營收 44.89 億元，年增 7.2%，亞聚認為，EVA 價格已逐漸重回去年歷史高點，利差狀況佳，預計太陽能 EVA 需求可望持續暢旺一段時間，今年營運正向。

台達化 6 月營收 18.18 億元，月增 11.3%、年減 2.5%；第二季營收 50.8 億元，季增 12.2%、年減 8.6%；累計上半年營收 96.24 億元，年減 4.7%，台達化表示，中國今年 ABS 樹脂、聚苯乙烯 (PS)、 發泡聚苯乙烯 (EPS) 新產能大幅開出，市場已出現結構性變化，三個產品需求將陷入修正，報價也恐下跌，對營運帶來影響。

華夏 6 月營收 14.9 億元，月減 8.5%、年減 11.4%；第二季營收 48.4 億元，季減 8.8%、年增 5.7%；累計上半年營收 101.47 億元，年增 6.2%，華夏表示，預計今年亞洲 PVC 價格 3、4 月將是高點，不過原料乙烯價格回落、EDC 緩跌，可望使 VCM 與 PVC 產品利差持穩。