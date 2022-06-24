中國終端需求低迷 PS價格下探、ABS利差轉負

ABS 樹脂近期需求持穩，然而業者成本壓力劇增，近期利差已達負值，現傳出供應端將調高報價因應，而聚苯乙烯 (PS) 由於中國需求持續低迷，價格持續下挫，展望後市，國內 ABS、PS 供應商台達化 (1309-TW) 認為，今年中國還將進一步新增產能，未來報價恐下滑。

由於上游市場疲軟和需求看跌，中國 ABS 每噸報價近期下跌 5 美元至 1740 美元，東南亞下跌至 1790 美元。由於原料成本壓力增，生產商打算近期將每噸報價提高 30-50 美元，目前傳出 CFR 中國 ABS 每噸報價將上升至 1800 美元，然而，業者認為，目前中國需求仍低迷，調價恐難以交易。

據標普全球普氏數據顯示，ABS 近期利差已達 -67.65 美元 / 噸，其中原料苯乙烯中國 CFR 每噸報價為 1424 美元，CFR 遠東 ACN 每噸 1745 美元，CFR 中國丁二烯每噸 1580 美元，業界每噸生產成本通常為 280 美元。

ABS 業者指出，由於成本壓力無法進一步降低價格，市況不明情快下，現階段也延後 7 月的報價。同時間，目前 ABS 終端需求庫存居高不下，買家僅在一般需求基礎上補庫存。

PS 市況方面，終端需求持續看跌，部分地區買氣減弱，業者表示，由於中國國內價格較低，導致 CFR 中國 PS 進口市場流動性不足、買氣下滑，不過，由於原料苯乙烯月初出現一波漲價潮，成本推動下，近期 FOB 東北亞 PS 每噸報價有機會上漲至 1700-1720 美元。

台達化、國喬 (1312-TW) 為國內 ABS、PS 供應商，展望後市，台達化認為，中國今年 ABS 樹脂、PS 新產能大幅開出，增產超過 4 成，這將使中國市場出現結構性變化，需求將陷入修正，報價也恐下跌。