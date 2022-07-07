研華6月營收衝64億元締新猷 Q2同寫單季最佳優預期

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 64.34 億元，月增 14.6%、年增 27.5%，改寫歷史單月新高；第二季營收 168.24 億元，季增 4.4%、年增 18.4%，不僅創單季新高，也優於法說預期；上半年營收 273.71 億元，年增 20.4%，也是同期最佳。

研華表示，隨華東解封、料況緩步紓解，加上集團產能佈建完成，整體營運逐步升溫，包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收皆為今年來新高，尤其在中國市場在完全復工後，累計營收也較去年微幅成長；整體第二季營收表現也優於前次法說預估的季減 1-5%、逆勢成長並創高。

接單方面，研華表示，6 月接單 / 出貨比 (B/B Ratio) 為 1.1，累計上半年 BB Ratio 為 1.25，顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素，積極下單狀況已不復存在，接單狀況逐步回歸以往年度水平。

各事業群表現而言，研華表示，6 月以物聯雲事業群 (Cloud-IoT Group，CIoT)、應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 成長動能最為強勁。

上半年來看，研華表示，仍是應用電腦事業群及服務物聯網事業群表現最佳，年對年分別成長 62%、47%；嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT)，以及及物聯雲事業群也各年增 2 成。

而研華今 (7) 日除息，每股配息 8 元，除息參考價 320.5 元，盤中最高一度上漲 11.5 元，順利完成填息，收盤來到 327.5 元，上漲 7 元或 2.2%；研華今日除息後，現金股利預計在 8 月 8 日發放。