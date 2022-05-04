〈研華法說〉昆山廠復工5月底回到滿載 全年營收估增11-13%

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 經營團隊在今 (4) 日法說指出，昆山廠復工後，預計稼動率 5 月底可回到 100% 滿載水準，且目前在需求未見放緩，缺料狀況逐步改善下，全年展望依舊正向，預估年營收可望成長 11-13%。

研華表示，目前半導體、醫療等應用暢旺，博弈、工業則受惠全球解封回溫，電動車、ESG 相關趨勢應用也不錯，加上缺料影響，客戶也比較有意願下長單，整體接單暢旺，公司認為，在缺料狀況舒緩以及長單支撐下，長期的 B/B Ratio 將介於 1.2-1.3 之間，第一季 B/B Ratio 則為 1.36。

昆山廠方面，研華表示，目前已逐步復工，預計 5 月中稼動率可達 50-60%，月底就會回到正常水準。另外，俄烏戰爭的影響上，以去年及首季營收估算，影響營收僅 1%，短期也沒有看到歐洲需求下滑。

至於缺料，研華認為，與去年相比有持續改善，但部分如電源 IC 還是缺，而研華今年 1 月反映零組件成本上漲，產品二度漲價 3-8%，公司表示，調漲後都可以抵銷零組件上漲成本。

研華透露，接下來的漲價則會評估各地市場的人力及運輸成本、物價指數等，進行差異性的調整，首先可能以大區域、有後段組裝的市場為主，如歐美、日韓等地，但還沒有明確的調漲時間及幅度。