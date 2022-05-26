〈研華股東會〉昆山廠產能提前恢復滿載 存貨庫存偏高將逐步改善

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日召開股東會，股東關心存貨周轉天數持續升高的情況，公司表示，下半年會逐漸下降，明年首季可望回到二位數的水準；而中國昆山廠復工進度上，5 月中稼動率已經提前回升至 100%。

研華董事長劉克振表示，因為零組件長短料影響，造成庫存水位提高非常多，目前存貨週轉天數來到 128 天，但內部評估到年底時，有機會回到 110 天以下、甚至是 100 天。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙補充，造成庫存增加主因是先前原物料漲很兇，研華接單狀況又好，因此先把料買起來，但「早買又買多」，造成所買的超過實際需求。

不過，陳清熙表示，目前狀況持續改善，預計到明年首季存貨週轉天數可望回到二位數，較正常的狀況；但研華也坦言，目前仍有面臨缺料問題，如電源 IC 等，會積極與客戶協調更改料件。

針對中國昆山廠復工情況，陳清熙表示，5 月第二周產能就回到 100%，招工還滿順利，期望這樣的營運動能可持續到年底；研華先前法說會預估，昆山廠產能利用率在 5 月中回到 50-60%，5 月底回到正常，顯現復工進度優於預期。

研華股東會今日也承認去年財報、盈餘分派，每股擬配息 8 元，陳清熙表示，研華股利配發率普遍維持 75%，短期 3-5 年不會改變。