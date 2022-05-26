〈研華股東會〉未來併購鎖定兩大方向 海外擴點腳步不停歇

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (26) 日表示，未來 2-3 年在併購及投資上，會聚焦兩大方向，分別是軟體與各行業集成、物聯網邊緣的通訊與連結；在海外也會持續投資，已規劃在韓國擴大營運規模。

劉克振表示，目前已經在韓國買了建物，規劃擴建辦公室、組裝線等，過去一年在墨西哥、以色列設立的子公司，也都開始獲利；日本九州、東京的兩家子公司也已完成合併，陸陸續續都有進展。

而談到未來 2-3 年的併購及投資規劃，劉克振表示，一是鎖定軟體與各行業集成，因為未來的物聯網需要軟、硬體加起來才會完整。

劉克振坦言，像是智慧工廠、節能、城市等等都有不一樣的產業需求，但在這方面，研華本業的人才跟業務涵蓋度較弱，所以需要補足相關人才、產業知識等。

另一個目標則會鎖定物聯網邊緣的通訊與連結相關，其中，又以無線更是重中之重，劉克振透露，本來有個案子，但因為價格太高、風險也較高，所以放棄，現在改透過內部成立工業物聯網連接事業群，並跟國內的無線相關技術公司策略結盟。

在其餘投資方面，劉克振表示，會以上游或同業的股權收購為主，其中上游因為原本就有採購供應關係，透過投資能使關係進一步鞏固；而同業投資會比較持自然態度，目前有轉投資艾訊 (3088-TW) 與融程電 (3416-TW)。