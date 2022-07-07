7/7盤前提醒：投信多殺多、融資斷頭清浮額、千金向下比價，台股破低反彈？操作面應注意？

行情看法：

景氣雜音引動投信高持股和融資斷頭多殺多，跌深會有反彈，把握反彈換股時機

觀盤重點：

1. 7/6(三) 盤勢：投資人信心潰散，電金傳通殺，指數開低震盪走低，指數終場重挫 363.7 點，收在 13,985.6 點，跌破萬四關卡再創新低，成交量 2,507.6 億元，外資賣超 76.3 億元，投信買超 0.2 億元，融資減少 21.3 億元，櫃買指數 - 3.12%，盤後解盤 https://youtu.be/eLso3kWy000

2. 美股盤後：Fed 如預期公佈鷹派的 6 月會議紀要，重申對抗通膨的承諾，油價重挫，科技股拉尾盤，美股指數收紅，Nasdaq +0.35%、S&P500 +0.36%、費半 +0.66%，台積電 ADR -0.71%，台指期貨盤後盤 + 148 點（大仁哥評：FedWatch 顯示，7 月 Fed 升息 3 碼機率提升到 9 成，短線盤勢打底，7/13 仍有 CPI 數據公告，市場關注）

3. 千金觀察：前股王矽力 - KY(6415-TW) 分拆停牌，信驊 (5274-TW) 因為伺服器雜音重挫，受惠 Apple iPhone 14 旗艦新機拉貨，大立光 (3008) 股價抗跌成為股王，台股本益比下修，昔日 14 千金到目前剩下 4 千金（大仁哥提醒：千金股聚集人氣也拉高比價空間，但近期千金有向下比價的現象，千金股何時回穩向上，也是能否帶動盤勢的重要關鍵）

4. 投信賣壓：投信高持股個股又成為殺盤重心，最高持股的健策 (3653-TW) 重挫跌停，一般認知基本面佳的股票也引動多殺多賣壓，德微 (3675-TW)、漢磊 (3707-TW)、智原 (3035-TW)、雙鴻 (3324-TW) 等，又再破底（大仁哥評：近期提醒，即使 6 月營收多家公司展現淡季不淡，但盤勢震盪，要更考慮籌碼面和技術面干擾，另外，在我的 Line 和 Telegram 幫大家更新最新投信持股和個股融資維持率表，歡迎加入和下載檢視持股狀況）

5. 重點營收：網通產業 6 月營收，仲琦 (2419-TW) 最早公告營收創歷史新高，指標股：中磊 (5388-TW)、智邦 (2345-TW) 同創新高，智易 (3596) 也創歷史次高、Q2 新高，下半年營運展望也都看好（大仁哥重申：網通受惠缺料緩解、規格升級、全球基建，趨勢成長明確）

6. 短線三大賣壓（外資、投信、融資）：外資賣壓已見趨緩，投信高持股和融資斷頭的賣壓依然持續讓台股破低，Q2 績效太差的投信仍要為 Q3 績效打拚，留意新認養股，以及趨勢成長中小型股超跌後拉回守穩買點，也由於短線美股未再破底，台股跌深會有反彈，把握反彈換股時機。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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