〈台股盤中〉晶圓雙雄回神 強彈逾300點收復5日線

台股今 (7) 日早盤隨美股收紅走揚開高，但反映整體經濟前景、觀望美聯準會利率政策，盤中賣壓湧現一度拖累大盤翻黑，午盤前由晶圓雙雄、高價電子股領軍點火，向上收復 5 日均線，大漲超過 300 點，今預估成交量為 2500 億元。

觀察電子權值股，晶圓雙雄回神強彈超過半根停板，台積電繼連日破低後，今反彈超過 5%，午盤前最高來到 458.5 元，扮演大盤支撐要角，聯電則大漲超過 7%，站回 5 日均線之上，聯發科、台達電同樣力守盤上，漲幅也都在 4% 之上，不過台塑四寶、金融股表現仍相對疲軟。

高價股方面，大立光昨日重返股王寶座後，今日續揚，盤中大漲超過 7%，最高來到 1850 元，漲幅超過 8%，領軍高價股表現，譜瑞 - KY、祥碩、AES-KY、力旺、富邦媒漲幅均超過 4%，其中，祥碩重回千元，台股再現五千金。

盤面上網通族群續強，仲琦、台林雙雙攻上漲停價位，正基、中磊、昇達科、合勤控也漲逾半根停板，建漢、智邦、明泰、啟碁也在盤上表現，另一方面，轉機題材也獲市場關注，光通訊廠華星光營運虧轉盈，早盤即鎖死漲停價位，也激勵同族群光環同步亮燈。

從 19 大類股成交比重觀察，電子族群回神，午盤前成交比重超過 6 成，達約 62.9%，航運族群則降至約 1 成，化學生技、電機機械、金融保險則各占約 3%。

整體來說，台股連日走疲回落至萬四之下，今日雖然隨美股出現反彈，但整體大環境通膨、經濟衰退疑慮仍未解，加上美國聯準會利率政策、通膨數據尚未出爐，仍宜觀望、保留現金水位，靜待落底後再進場。