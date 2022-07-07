晶圓雙雄、聯發科絕地大反攻 台股報復性反彈350點收14336點

台股今 (7) 日由電子權值股扛起多頭大旗，展開報復性反彈，收復萬四城池，並站上 14300 點關卡，晶圓雙雄、聯發科絕地大反攻，股王大立光更一舉攻上漲停，加上航運、金融同步回神，加權指數終場大漲 350.76 點或 2.51%，收在 14336.27 點，收復 5 日線，成交值 2569.16 億元。

櫃買指數終場上漲 4.04 點或 2.41%，收在 171.82 點，成交值 670.01 億元。上市櫃成交值合計 3239.17 億元。

權王台積電終於止跌回升，終場強漲 22 元或 5.05%，以 457.5 元作收，市值回升至 11.86 兆元，單日激增逾 5700 億元；聯電無懼前一日 ADR 重挫，今天股價一度站回 40 元大關，逆勢大漲逾 7%，終場收 39.85 元；聯發科也一吐悶氣，勁揚逾 5%，收 636 元，收復 5 日線。

光學元件廠大立光 (3008-TW) 蟄伏一年多，終於重回台股股王寶座，今天上演慶祝行情，股價直奔漲停，達 1880 元，並站上半年線，光學股同步歡呼，玉晶光大漲 8%，重返 400 元大關，揚明光、先進光、聯一光也都亮燈漲停，而亞光、今國光、佳凌等均大漲逾半根停板，人氣暢旺。

大立光今天激情演出帶旺千金股，譜瑞 - KY、AES-KY 股價均亮燈漲停，股后信驊勁揚逾 6%，祥碩、力旺也都大漲逾半根停板，雙雙重回千元族群行列，台股再現七千金，亞德客 - KY 則收 995 元，富邦媒、世芯 - KY、緯穎等同樣表現強勢。

航運股同樣跌深反彈，貨櫃三雄上漲 2-3%，航空雙雄長榮航、華航漲逾 2%，台驊投控、遠雄港、新興、中櫃等也在盤上表現。不過，塑化為今天盤面最弱族群，台塑、南亞持續陷貼息，雙雙下挫超過 2%，台化、台塑化跌幅則在 1% 以內。